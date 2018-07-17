Штрафы за обман дольщиков стали ещё больше

За недостоверную информацию в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) чиновники и застройщики поплатятся огромными штрафами. Законопроект с поправками в Административный кодекс, усиливающий ответственность за обман дольщиков, 17 июля Госдума приняла во втором чтении.

Штрафы выросли к третьему чтению

На третье чтение, которое может пройти уже 19 июля, закон пойдёт с поправками. Всего их девять, сообщил член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Виктор Пинский . Так, из проекта закона исключено положение о штрафах за незаконное использование в наименовании компании слов «специализированный застройщик».

Штрафы за внесение недостоверных сведений в ЕИСЖС в новой редакции законопроекта стали более разнообразными. Вместо фиксированных сумм установлен диапазон от 15 до 30 тысяч рублей — для должностных лиц, а также от 50 до 200 тысяч рублей — для застройщиков. Взыскание за повторное нарушение для чиновников немного снизилось — вместо 100 тысяч рублей в проектируемой норме значится от 40 до 80 тысяч рублей. Для рецидивистов-застройщиков депутаты, наоборот, повысили планку: вместо 300 тысяч рублей предлагается взыскивать от 200 до 400 тысяч рублей. Остальные поправки носят технический характер.

Планируемый срок вступления указанных норм в силу — 1 октября 2018 года. Усиление ответственности за обман дольщиков позволит создать необходимые условия для развития стабильного жилищного строительства, подчеркнул Виктор Пинский, представляя коллегам инициативу.

2134 проблемных объектов насчитывалось в России на 1 апреля 2018 года. Напомним, ЕИСЖС под названием «наш.дом.рф» начала работать в России с января 2018 года. Информационную платформу курирует Минстрой . «Система станет единой площадкой, содержащей актуальную, достоверную информацию по жилищной сфере в обобщённом виде по стране, регионам и по каждому строящемуся объекту в отдельности», — подчёркивал глава ведомства Михаил Мень

«Это наше важное достижение — на сегодняшний день существует база, в которой полностью отражена вся информация обо всех проектах жилищного строительства, включая и проблемные объекты, и те, которые только-только начинаются», — отмечал важность платформы глава Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев

Защита дольщиков в приоритете

В конце 2017 года президент Владимир Путин поставил задачу перевести строительство жилья на проектное финансирование. С учётом высокой социальной значимости защита прав дольщиков стала приоритетной темой в работе Госдумы в весеннюю сессию.

Парламентарии активно общались с гражданами, которых затронула эта проблема. Также была создана рабочая группа по защите прав участников долевого строительства, в которую, кроме депутатов, вошли представители Минстроя, Минфина Банка России , АИЖК, а также внешние эксперты. В задачи группы входит мониторинг исполнения «дорожных карт» на проблемных объектах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил пристальное внимание на Саратовскую область — регион с наиболее острой проблемой по долевому строительству. Он неоднократно встречался с региональными властями и инициативными группам, фактически взяв под шефство этот вопрос. За полтора года удалось ввести в эксплуатацию 25 из 54 проблемных домов. К августу власти Саратовской области должны подготовить паспорт по самым трудным из оставшихся объектов.

«Проблема обманутых дольщиков сложная, и без постоянного кураторства её решить было бы невозможно. Мы говорим об ответственной власти — эта ответственность заключается в том, чтобы не допускать таких случаев», — отмечал ранее Вячеслав Володин. Он подчёркивал, что проблемы в этой сфере возникают в том числе из-за утраты органами власти контроля над ситуацией.

Реформа полным ходом

Кроме точечной работы по текущим проблемам, велась и плодотворная законодательная работа. Она призвана реформировать рынок долевого строительства: ввести чёткую вертикаль взаимодействия федеральных и местных органов власти, усилить надзор за деятельностью застройщиков, гарантировать достоверность информирования граждан. То есть принятый во втором чтении проект о введении штрафов за внесение ложных сведений в ЕИСЖС — это лишь часть целого пакета инициатив, которые разработали законодатели во главе с Вячеславом Володиным для защиты прав дольщиков.

Проблема обманутых дольщиков сложная, и без постоянного кураторства её решить было бы невозможно.

Проект-спутник поправок в КоАП уже вступил в силу — это закон, который вводит новую систему финансирования строительства жилья. Одна из его важнейших новелл состоит в том, что средства дольщиков станут размещать на эскроу-счетах. Благодаря этому застройщик может получить деньги дольщиков только после сдачи объекта в эксплуатацию.

«Человек, когда он покупает квартиру на «нулевом цикле», просто кладёт на этот счёт деньги, и они переходят застройщику только после того, когда дом, соответствующий объект будет сдан в эксплуатацию», — пояснял принцип механизма Николай Николаев.

Средства на эскроу-счетах будут под защитой Агентства по страхованию вкладов — предположительно сумма страховки составит под 10 миллионов рублей. С 1 июля 2018 года это правило применяется в добровольном порядке, а ровно через год оно станет обязательным для всех.

Параллельно законодатели «отправили в прошлое» жилищные кооперативы и облигации, известные в народе как жилищные сертификаты. Россияне, которые пользовались этими инструментами, не были защищены от неправомерных действий, поэтому в рамках реформы рынка долевого строительства было решено отказаться от этих способов привлечения средств граждан.

С начала июля введён в действие и механизм отслеживания целевого использования застройщиком средств, привлечённых под строительство жилья. Речь о банковском сопровождении — компании обязаны открывать счета в уполномоченных банках. Расчёты они могут производить только с них, а финансовая организация будет отслеживать целевое назначение трат.

Ещё одно нововведение предоставит новые полномочия Фонду защиты прав дольщиков. Теперь он сможет достраивать объекты разорившихся застройщиков вне зависимости от того, застрахованы они в фонде или нет. Средства в последнем случае будут направлены из дополнительных имущественных взносов федерального и региональных бюджетов.