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Глава Минстроя назвал важным отсутствие барьеров в работе для добросовестных строителей
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Глава Минстроя назвал важным отсутствие барьеров в работе для добросовестных строителей 

ТАСС 13 июля 2018
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Изменения в законодательстве о долевом строительстве жилья не должны отразиться на работе добросовестных участников рынка. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в пятницу ходе совещания в Генпрокуратуре по вопросам прав дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя.
"Очень важно в переходный период не допустить создания необоснованных барьеров в работе добросовестных застройщиков. Считаю, что в этой части необходимо наладить тесное взаимодействие Минстроя России, региональных властей и органов прокуратуры", — заявил Якушев.
Минстрой в ближайшее время даст дополнительные разъяснения к недавно принятым поправкам в законодательство о долевом строительстве совместно Центральным банком РФ, добавил Якушев.
Изменения в закон о долевом строительстве жилья вступили в силу с 1 июля 2018 года, напомнил руководитель министерства. Через год, с 1 июля 2019 года, предусмотрен полный переход на использование счетов эскроу в долевом строительстве жилья. Поправки направлены на то, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков, подчеркнул министр.
Генпрокуратура по итогам 2017 года и пяти месяцев 2018 года выявила более 15 тыс. нарушений законодательства в области долевого строительства, ранее сообщал ТАСС. Ведомство оценивает число пострадавших участников долевого строительства в 37-40 тыс. человек.
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