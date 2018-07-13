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Под лондонским мостом XIX века построили стальной дом
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Под лондонским мостом XIX века построили стальной дом 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: THESPACES.COM
В Лондоне под действующим железнодорожным мостом XIX века построили дом со стальным экстерьером.
Архитекторы продемонстрировали инновационное использование нестандартного пространства. Дом будто выгибается из-под моста, создавая тем самым атриум с наклонным просветом. Свет поступает в дом и через боковые окна.
Интерьер дома выполнен в белом цвете, что позволяет визуально расширить пространство, полы — из дерева.
Площадь трехэтажного здания составляет 500 квадратных метров. От внешнего шума его защищает внешняя отделка из стали, пишет Homesoverseas.ru.
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