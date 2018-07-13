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Почти 2 млрд руб. перечислили российские застройщики в фонд защиты прав дольщиков
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Почти 2 млрд руб. перечислили российские застройщики в фонд защиты прав дольщиков 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Почти 2 млрд руб. перечислили российские застройщики в фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, сообщили в пресс-службе Дом.РФ.
«На сегодняшний день взносы на компенсационный счет фонда перечислили 1,3 тыс. застройщиков на общую сумму 1,8 млрд руб. При этом общая стоимость зарегистрированных объектов составляет 151,2 млрд руб. В фонде застраховано 43,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве», — говорится в сообщении.
Генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Александр Плутник напомнил, что с 1 июля 2018 г. в рамках принятых изменений в законодательство фонд вправе осуществлять мониторинг соответствия застройщиков требованиям 214-ФЗ. В частности, это раскрытие застройщиками информации в рамках закона, целевое использование застройщиками денежных средств, наличие негативной информации или отказа в аудиторском заключении, контроль передачи жилых помещений дольщикам. Фонд будет информировать Росреестр и контролирующие органы субъектов о выявленных нарушениях.
«На сегодняшний день в единой информационной системе жилищного строительства зарегистрировано более 4 тыс. застройщиков, собрана информация по более 15,7 тыс. объектов недвижимости. В системе организовано взаимодействие между фондом дольщиков, региональными контролирующими и надзорными органами, банками, Росреестром и Росфинмониторингом», — сказал А. Плутник.
Он также предложил начать взаимодействие фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства с генеральной прокуратурой для обмена информацией по долевому строительству жилья. «Это позволит дополнительно защитить интересы и права покупателей строящегося жилья, контролировать соблюдение застройщиками требований законодательства и оперативно выявлять нарушения», — заключил он.
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