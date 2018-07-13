Почти 2 млрд руб. перечислили российские застройщики в фонд защиты прав дольщиков

Почти 2 млрд руб. перечислили российские застройщики в фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, сообщили в пресс-службе Дом.РФ.

«На сегодняшний день взносы на компенсационный счет фонда перечислили 1,3 тыс. застройщиков на общую сумму 1,8 млрд руб. При этом общая стоимость зарегистрированных объектов составляет 151,2 млрд руб. В фонде застраховано 43,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Александр Плутник напомнил, что с 1 июля 2018 г. в рамках принятых изменений в законодательство фонд вправе осуществлять мониторинг соответствия застройщиков требованиям 214-ФЗ. В частности, это раскрытие застройщиками информации в рамках закона, целевое использование застройщиками денежных средств, наличие негативной информации или отказа в аудиторском заключении, контроль передачи жилых помещений дольщикам. Фонд будет информировать Росреестр и контролирующие органы субъектов о выявленных нарушениях.

«На сегодняшний день в единой информационной системе жилищного строительства зарегистрировано более 4 тыс. застройщиков, собрана информация по более 15,7 тыс. объектов недвижимости. В системе организовано взаимодействие между фондом дольщиков, региональными контролирующими и надзорными органами, банками, Росреестром и Росфинмониторингом », — сказал А. Плутник.