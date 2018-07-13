В ЖК «Три ветра» появилась прибрежная зона

Мощеные прогулочные аллеи, места отдыха для взрослых и детей, игровые и спортивные площадки, элементы ландшафтного дизайна и озеленения — прибрежная зона «Трех ветров» завершена. Здесь высажено 119 деревьев, среди которых дубы, ивы, каштаны, клены, липы, ели, сосны, рябины и яблони, а также более 2000 кустарников роз, сирени, гортензии, барбариса и других видов.

На набережной протяженностью почти 100 метров и на прилегающей к ней и жилым домам территории реализовали авторский ландшафтный дизайн-проект. Было предложено нестандартное решение в украшении зоны отдыха: на территории установлены оригинальные скамейки, шахматный столик, качели, с которых можно наблюдать закат над Финским заливом. Непосредственно к воде и пляжу, который расположен вблизи комплекса, можно выйти по специальным дорожкам-спускам.

Безопасность жителей обеспечена возведенным по периметру жилого комплекса «Три ветра» ограждением, а также системой круглосуточного видеонаблюдения территории и подземного паркинга.

В готовых домах комплекса можно приобрести как комфортную однокомнатную квартиру площадью от 35,7 кв. м, так и просторную шестикомнатную квартиру до 176 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 154 тыс. рублей.