«Апарты» в княжеской усадьбе

В усадебном доме князей Белосельских-Белозерских на Крестовском острове создадут апарт-отель.

Инвестиции в ремонт здания и запуск проекта оцениваются в 400 млн рублей. Предложение на рынке апарт-отелей в Петербурге за год выросло на 30%, и сегмент находится на пороге «затаривания», предупреждают эксперты.

Особняк Белосельских-Белозерских на Крестовском проспекте, 34, отремонтируют и превратят в апарт-отель. Проект инициировала столичная компания «Теплый стан», которая арендует в настоящее время здание. А его собственником с 2017 года является компания «Газэнергопром Девелопмент». Площадь особняка составляет 2,1 тыс. кв. м. Он расположен на участке в 4,6 га. Но территория входит в состав памятника регионального значения «Усадьба Белосельских-Белозерских». Поэтому там нельзя ничего строить. А само здание — новодел, построенный на месте снесенного в конце XX века исторического особняка. «Апарты» там пытались сделать и раньше. Но проект не «выстрелил». Сейчас здание нуждается в ремонте с заменой инженерии, воссозданием элементов декора на фасаде и внутренними перепланировками.

По оценке директора департамента инвестиционных услуг Colliers International Анны Сигаловой, примерный объем инвестиций в проект может составить порядка 100 млн рублей. Екатерина Запорожченко, коммерческий директор Docklands development, считает, что инвестиции будут больше — 350–400 млн рублей. «Спрос на подобные знаковые объекты есть всегда, но он крайне ограничен», — говорит она.

По данным специалистов Hospitality Management, в центральных районах Петербурга, к которым относится и Крестовский остров, девелоперы, как правило, запускают проекты, которые по своим параметрам и характеристикам могут соответствовать гостиницам уровня «четыре звезды» и выше. «Соответствие требованиям международных сетевых отелей позволяет апарт-комплексам привлекать известные гостиничные бренды. Таков тренд», — говорят эксперты Hospitality Management.

«В Петербурге емкость рынка апартаментов не исчерпана, и спрос продолжает расти. Но темпы роста снижаются, и в ближайшие два года мы будем наблюдать достаточно серьезные изменения как в структуре предложения и спроса, так и в сфере законодательства этой отрасли. На данный момент как таковое законодательное регулирование рынка апартаментов отсутствует. Планируемые изменения (например, законопроект об обязательной сертификации и присвоении категории) упростят запуск и работу апарт-отелей, которые работают в гостиничном сегменте. Но проблемная ситуация с «апартаментами для жизни» по-прежнему не решена на законодательном уровне, и нет документа, который позволил бы провести грань между гостиничным продуктом и жильем в виде апартаментов», — добавляет управляющий директор центра развития недвижимости NAI Becar Ольга Шарыгина

Кстати

По данным NAI Becar, в I квартале 2018 года объем предложения «апартов» в Петербурге составил 5,4 тыс. шт. (43 корпуса в 36 комплексах). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем предложения вырос на 30%. А продажи за тот же период, по данным KnightFrankStPetersburg, составили 911 «апартов». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 55%. Это говорит о росте популярности апартаментов среди покупателей, особенно в сервисном формате (апартаменты в аренду). Так, в I квартале 2018 года сервисные апартаменты составили 65% продаж на рынке, а еще год назад их доля составляла 39%.

Мнение

— В абсолютном большинстве случаев намерение девелоперов возводить апартаменты — это не желание построить доходную недвижимость, а реакция на очень сложную ситуацию с градостроительной документацией и нагрузкой по соцобъектам. Мы имеем весьма странную градостроительную политику в городе, которая не позволяет строить то, что нужно, и то, что востребовано рынком.