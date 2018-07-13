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Эксперты назвали районы Москвы с максимальным предложением жилья в продаже
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Эксперты назвали районы Москвы с максимальным предложением жилья в продаже 

Ведомости 47 минут назад
Сегодня в Москве выставлено на продажу свыше 100 000 квартир и апартаментов, как в строящихся домах, так и на «вторичке», подсчитали аналитики компании ЦИАН, проанализировав как распределяется этот объем по районам.
Больше всего квартир продается в районе Раменки на Западе столицы. На этот район приходится 5,36% всего предложения. При этом три четверти этого объема относится ко вторичному рынку — 75,6%. Это объясняется тем, что в этом районе за последние 10-15 лет было построено большое количество жилых комплексов, квартиры в которых активно приобретались инвесторами, которые сегодня пытаются реализовать свои активы.
На втором месте Пресненский район в центре Москвы (4,79% предложения). Здесь доля новостроек значительно выше — 42,9%, поскольку в районе ведутся продажи в ряде масштабных проектов — RedSide, Neva Towers, Headliner и других.
«Бронза» досталась району Некрасовка на Юго-Востоке столицы (4,03% предложения). Основное предложение здесь сосредоточено в жилых комплексах, возводимых на территории бывших Люберецких полей аэрации — «Некрасовка-Парк» и «Некрасовка». За счет этого почти 80% квартир предлагается в новостройках, к вторичному рынку относится только 22,1% предложения.
На четвертом месте район Хорошево-Мневники (4,02% предложения). Здесь также большая часть предложения — новостройки (77,8% лотов). В частности, квартиры в строящихся домах можно приобрести в жилых комплексах «Хорошевский», FreeDOM, Wellton Towers, Wellton Park и др.
Замыкают пятерку районов с максимальным предложением жилья — Хамовники (ЦАО), на который приходится 3,65% лотов. Здесь самая скромная доля новостроек — только 12,2%, а основной объем приходится на «вторичку». Причем здесь можно приобрести как люксовое жилье на так называемой «Золотой миле», так и вполне бюджетные варианты в пятиэтажках между станциями метро «Фрунзенская» и «Спортивная».
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