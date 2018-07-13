Власти Москвы выставили для МСБ свыше 100 помещений по цене, на 50% ниже обычной

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. Столичные власти выставили по специальной сниженной ставке на онлайн-торги свыше 100 нежилых помещений для малого и среднего бизнеса (МСБ). Их начальная цена за 1 кв. м в среднем в 1,9 раза ниже, чем на обычных аналогичных торгах без привязки к сектору МСБ, сообщили в пятницу ТАСС в столичном департаменте по конкурентной политике.

"На аукционы выставлены 112 нежилых помещения для представителей малого и среднего бизнеса. С предпринимателями заключат договоры аренды сроком на десять лет по фиксированной ставке, которую определят по итогам аукционов. Начальная стоимость каждого лота составляет 4,5 тыс. рублей за 1 кв. метр. Начальная средняя стоимость на аналогичных торгах без привязки к сектору МСБ составляет порядка 8,8 тыс. рублей за 1 кв. метр", — сказал представитель департамента.

В департаменте добавили, что по большей части все предлагаемые городские объекты расположены на первых этажах жилых домов, а также на цокольных этажах и в подвалах. Площадь лотов варьируется от 5,6 до 568,8 кв. м. Объекты расположены в десяти округах. Большая часть реализуемых лотов находится в ЮЗАО — 24 объекта, в ЮВАО — 22, в ЗелАО и САО по 13 объектов.

В свою очередь глава департамента по конкурентной политики Москвы Геннадий Дегтев отметил, что на объекты со сниженной ставкой есть большой спрос со стороны столичных малых и средних предпринимателей.

"Так, на последней торговой сессии на четыре лота претендовали 18 участников. Из них самым привлекательным лотом оказался объект площадью 115 кв. м, расположенный на улице Намёткина. За его аренду боролись 12 участников. Не участвовать в торгах, опасаясь высокой конкуренции, не стоит — это тактически неверный шаг. Предсказать спрос на тот или иной объект почти нереально. Поэтому надо изучать выставленные городом объекты и участвовать", — пояснил Дегтев.

Аукционы по данным помещениям пройдут летом 2018 года. Подробности о выставленных на аукцион лотах можно узнать на инвестиционном портале Москвы в разделе «Объекты для СМП».