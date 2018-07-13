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Цены на жилье в «Гармонии» близ Ставрополя повышаются
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Цены на жилье в «Гармонии» близ Ставрополя повышаются 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Строительная группа «Третий Рим» с 15 июля 2018 года повышает цены на все виды объектов недвижимости в жилом районе «Гармония», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе компании.
Чтобы приобрести квартиру, таунхаус, дуплекс или особняк до подорожания, необходимо поторопиться — забронировать объект недвижимости и внести первый платеж по договору можно в отделе продаж Строительной группы «Третий Рим». Также есть возможность заключить сделку по приобретению жилья дистанционно. В помощь будущим новоселам предоставляются услуги ипотечных специалистов, которые помогут оформить заявку на кредит и отправить ее в выбранный банк.
Популярность жилого района «Гармония» объясняется экологически чистой зоной застройки в непосредственной близости от города Ставрополь, развитой инфраструктурой, активной социальной жизнью. Широкий выбор жилья от надежного застройщика, по конкурентоспособным ценам привлекает не только ставропольцев, но и жителей других регионов России.
Становятся все более востребованными квартиры и таунхаусы в комплексном формате «заходи и живи», реализованном профессиональными дизайнерами. Покупка готового жилья с финишной отделкой и мебелью позволяет клиентам сэкономить время и деньги, а также дает возможность переехать в новую квартиру или дом в максимально короткие сроки.
Отдел продаж работает с 9 до 20.00, без перерывов и выходных. Телефон для записи на консультацию и просмотр объектов: (8652) 99-16-16.
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