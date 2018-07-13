Программа реновации пришла в Южное Бутово

Две современные новостройки на Изюмской улице в Южном Бутово готовы принять новоселов по программе реновации — жильцы расположенных рядом трехэтажных домов начнут знакомиться со своими будущими квартирами уже в субботу. А сегодня новые дома показали журналистам.

"Оба дома полностью соответствуют стандартам, предъявляемым программой реновации — в квартирах отделка комфорт-класса, благоустроена прилегающая территория, старые дома расположены с новыми в одном квартале, — рассказал замруководителя департамента градостроительной политики Андрей Валуй. — Всего в рамках реновации идет заселение уже девяти домов в Москве, не считая двух, с которыми жилицы начнут знакомиться завтра".

Одна из предназначенных для переселения новостроек — переменной этажности с разноцветными фасадами — дом по улице Изюмской, 55 корпус 1. Высотой от 10 до 13 этажей, 132 квартиры. В каждой на стенах светлые флизелиновые обои под покраску, на полу — долговечный ламинат, межкомнатные двери, люстры, сантехника, пластиковые окна. Словом, есть все, что городские власти обещали сделать на старте программы реновации год назад.

Переедут в новые высотки жильцы расположенных в нескольких сотнях метров трех трехэтажных домов. Их построили вскоре после войны и сейчас они уже не отвечают никаким требованиям к комфортному жилью.

"Моя семья живет на первом этаже, а поскольку в нашем доме нет подвала, то коммуникации проходят прямо под полом нашей квартиры, — рассказала "РГ" жительница одной из трехэтажек Татьяна Рябова. — Поэтому зимой у нас сырость и неприятный запах. Да и в целом дома обветшали. С новостройками их невозможно даже сравнивать — небо и земля".

Татьяна Рябова еще не видела предложенных ей вариантов новых квартир, но она точно знает, что новое жилье у нее будет не на первом этаже — в новостройках эти помещения предназначены под магазины, аптеки и офисы, но никак не для жилья. Кроме того, во всех квартирах есть просторные остекленные лоджии, а дома построены по современным технологиям — стены сберегают тепло и отличаются хорошей звукоизоляцией, есть подъемники для инвалидов, грузовые и пассажирские лифты, комнаты для консьержей, во дворах много парковочных мест.

"К тому же в нашей "двушке" проходные комнаты, а общая площадь их всего около 35 квадратных метров — очень тесно, — добавляет Татьяна Рябова. — Новые квартиры гораздо просторнее и все комнаты изолированы".

По словам замруководителя департамента строительства Москвы Александра Ломакина, до конца этого года планируется ввести в строй еще 18 домов по программе реновации. "Там, где переселение уже началось, никаких проблем нет, — отмечает он. — К примеру, в Восточном округе мы начали переселять людей в конце февраля и две пятиэтажки там уже расселены практически полностью".