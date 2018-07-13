Жительница Смоленска украсила дом возлюбленного фекалиями и матом

В Смоленске женщина необычным образом отомстила своему возлюбленному за обиду: она нарисовала в подъезде дома, где проживает мужчина, цепочку из бранных слов, ведущую к его квартире. Об этом сообщает региональный портал Readovka.ru.

Кроме того, разъяренная гражданка измазала входную дверь квартиры фекалиями. Беспорядок в подъезде дома №18 микрорайона Королевка обнаружил инженер управляющей компании, обслуживающей здание.

Позже выяснилось, что квартира, куда вела цепочка из матерных слов, сдана в аренду молодому человеку. Был составлен акт о порче общедомового имущества. Владелица жилья заявила, что не намерена возмещать нанесенный ущерб, попросив сотрудников службы ЖКХ справиться с бардаком своими силами. Впоследствии, впрочем, она сообщила, что заставит квартиранта убирать подъезд.

В январе 2018-го аналогичный случай произошел в одном из микрорайонов приморского города Артема: пожилая женщина измазала собачьими фекалиями подъезд, разозлившись на соседей за недоброжелательное отношение к бродячим собакам, которых она прикармливала.