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Жительница Смоленска украсила дом возлюбленного фекалиями и матом
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Жительница Смоленска украсила дом возлюбленного фекалиями и матом 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В Смоленске женщина необычным образом отомстила своему возлюбленному за обиду: она нарисовала в подъезде дома, где проживает мужчина, цепочку из бранных слов, ведущую к его квартире. Об этом сообщает региональный портал Readovka.ru.
Кроме того, разъяренная гражданка измазала входную дверь квартиры фекалиями. Беспорядок в подъезде дома №18 микрорайона Королевка обнаружил инженер управляющей компании, обслуживающей здание.
Позже выяснилось, что квартира, куда вела цепочка из матерных слов, сдана в аренду молодому человеку. Был составлен акт о порче общедомового имущества. Владелица жилья заявила, что не намерена возмещать нанесенный ущерб, попросив сотрудников службы ЖКХ справиться с бардаком своими силами. Впоследствии, впрочем, она сообщила, что заставит квартиранта убирать подъезд.
В январе 2018-го аналогичный случай произошел в одном из микрорайонов приморского города Артема: пожилая женщина измазала собачьими фекалиями подъезд, разозлившись на соседей за недоброжелательное отношение к бродячим собакам, которых она прикармливала.
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