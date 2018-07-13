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В Челябинской области резко сократилось количество сделок с недвижимостью
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В Челябинской области резко сократилось количество сделок с недвижимостью 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
За шесть месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года количество зарегистрированных регистрационных сделок с недвижимостью на Южном Урале сократилось с 335 тысяч 975-ти до 309 тысяч 237-ми, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
При этом число действий на регистрацию прав собственности упало со 192 тысяч 221 до 178 тысяч 840, на регистрацию сделок и обременений при отчуждении недвижимого имущества — со 143 тысяч 754 до 130 тысяч 897-ми. Количество операций с земельными участками сократилось со 118 тысяч 886 до 100 тысяч, 209 тысяч 237 действий пришлось на объекты капитального строительства.
В связи с продолжающимся сокращением доходов жителей Челябинской области, количество действий по государственной регистрации ипотеки всех видов увеличилось с 32 тысяч 367 до 38 тысяч 597, в том числе ипотеки в силу закона на жилье выросло с 17 тысяч 706 до 20 тысяч 550. Количество зарегистрированных договоров долевого участия в жилищном строительстве возросло с трех тысяч 552 до трех тысяч 854.
С начала 2018 года специалисты регионального управления Росреестра поставили на кадастровый учет 31 тысячу 365 объектов недвижимости, в том числе 15 тысяч 271 право, ограничение прав и обременение объектов недвижимости зарегистрировано на основании заявлений об одновременном осуществлении кадастрового учета и регистрации прав.
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