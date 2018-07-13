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Министр рассказал, когда власти решат вопрос с обманутыми дольщиками
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Министр рассказал, когда власти решат вопрос с обманутыми дольщиками 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
На сегодняшний день в стране насчитывается 842 проблемных объекта, в реестр пострадавших граждан включено 30 633 человека. У каждого региона есть предложения по решению вопроса с обманутыми дольщиками на своей территории, пояснил министр.
Однако Минстрой продолжает выявлять проблемные дома, которых нет в дорожных картах регионов, причем это не новые обманутые дольщики, а те, кто стал ими еще несколько лет назад, но не был включен в реестр.
"Их дома не были признаны проблемными. К сожалению, мы можем получить прирост по мере того, как будут оцифрованы все дома", — отметил Якушев.
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