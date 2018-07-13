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В Химках завершилась проверка новых жилых домов
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В Химках завершилась проверка новых жилых домов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области завершил плановую проверку хода строительства двух домов №№7 и 8 в микрорайоне Подрезково городского округа Химки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общая площадь двух 17-этажных домов составит 32 706 квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 460 квартир, среди которых 212 однокомнатных, 126 двухкомнатных, 122 трехкомнатных. Площадь квартир — 21 624 квадратных метра.
«В настоящее время на объектах ведутся монолитные работы, кирпичная кладка 3 и 4 этажей. Строительство в графике», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
Застройщиком объекта выступает ООО «СтройКонсалт».
Плановое завершение строительных работ — первый квартал 2019 года.
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