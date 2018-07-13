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Строительство двух жилых домов на 460 квартир в Химках планируют завершить в I квартале 2019 г.
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Строительство двух жилых домов на 460 квартир в Химках планируют завершить в I квартале 2019 г. 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: Вести Подмосковья
В городском округе Химки планируют завершить строительство двух жилых домов на 460 квартир в I квартале 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области завершил плановую проверку хода строительства двух домов №7 и №8 в мкр-не Подрезково городского округа Химки. Общая площадь двух 17-этажных домов составит 32 тыс. 706 кв. м. Новостройки рассчитаны на 460 квартир, среди которых 212 однокомнатных, 126 двухкомнатных, 122 трехкомнатных. Площадь квартир — 21 тыс. 624 кв. м. Плановое завершение строительных работ — I квартал 2019 г.», — говорится в сообщении.
По словам начальника ведомства Артура Гарибяна, в настоящее время на объектах ведутся монолитные работы.
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