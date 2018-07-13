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В Тюменской области продается роскошный особняк за 500 млн рублей
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В Тюменской области продается роскошный особняк за 500 млн рублей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Усадьба в Тюменской области, расположенная в Янтарном бору возле Верхнего бора, продается за 500 миллионов рублей. Особняк занимает третье место в рейтинге самых больших российских усадеб выставленных на продажу.
Площадь усадьбы составляет 1262 квадратных метров. На территории также расположен второй дом и пост охраны на 1 198 квадратов. Первый особняк построен в стиле шале. Здесь два этажа, цокольный этаж, мансарда, винный погреб, холл, гостиная, две комнаты для гостей, каминный зал, большая кухня, кабинет хозяина и библиотека. Оба этажа соединены винтовой лестницей.
Усадьбу можно приобрести за полмиллиарда рублей. Или же купить в рассрочку: платеж в месяц составит около 88 тысяч рублей.
Фото: ЧС Тюмень.
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