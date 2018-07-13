Пожилого мужчину спасли на пожаре в Тотьме

Происшествие произошло сегодня ранним утром. В 5.50 сообщение о возгорании 3-этажного кирпичного дома поступило на пульт диспетчера. Спустя пять минут пожарные были на месте ЧП.

По адресу выезжали две единицы техники и шесть человек личного состава. Из горящей квартиры огнеборцы спасли хозяина квартиры. 60-летний тотьмич сам спровоцировал возгорание. Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной пожара.

К 6.30 удалось ликвидировать открытое пламя. Площадь пожара составила 8 кв. метров — повреждена кровать с постельными принадлежностями, внутренняя отделка квартиры. Пострадавших на пожаре нет, ущерб устанавливается.