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Пожилого мужчину спасли на пожаре в Тотьме
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Пожилого мужчину спасли на пожаре в Тотьме 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Происшествие произошло сегодня ранним утром. В 5.50 сообщение о возгорании 3-этажного кирпичного дома поступило на пульт диспетчера. Спустя пять минут пожарные были на месте ЧП.
По адресу выезжали две единицы техники и шесть человек личного состава. Из горящей квартиры огнеборцы спасли хозяина квартиры. 60-летний тотьмич сам спровоцировал возгорание. Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной пожара.
К 6.30 удалось ликвидировать открытое пламя. Площадь пожара составила 8 кв. метров — повреждена кровать с постельными принадлежностями, внутренняя отделка квартиры. Пострадавших на пожаре нет, ущерб устанавливается.
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