Совладелец «Золотого яблока» превратит особняк с башенкой на Пушкина в элитное жилье

Старинное здание на Пушкина, 4 — памятник архитектуры «Доходный дом Уварова» — ждет реставрация и приспособление. Совладелец сети «Золотое яблоко» Иван Кузовлев намерен переделать помещения на втором этаже памятника под жилье.

На сайте Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области выложено положительное заключение госэкспертизы по проекту реставрации и приспособления части здания на Пушкина, а именно трех помещений с северной стороны дома и фасадов, которые к ним относятся. Все желающие могут отправлять замечания по проекту до 19 июля.

Проект подразумевает ремонт фасада, кирпичной кладки, водосточной системы, кровли с западной стороны, а три помещения на втором этаже по заданию заказчика предполагается приспособить под жилую функцию, заменив там перегородки. Заказчиком выступает ИП Кузовлев Иван Геннадьевич.

Представитель «Золотого яблока» и его собственников не комментирует этот проект.

Дом Уварова был построен в конце XIX века, а в 1900 году его переделали под доходный дом. В это время там на первом этаже размещались чулочная мастерская Коротковой, модный магазин и заведение искусственных минеральных вод Тимофеева.

В 1940-е годы дом стал коммуналкой. Вообще в течение XX века назначение помещений в здании менялось несколько раз. Они использовались как под жилье, так и под служебные функции. Те помещения, которые предстоит превратить в жилье, полностью изменялись, там делались новые перегородки, пробивались новые дверные проемы.

«На момент натурных обследований планировка помещений доходного дома чиновника Г. В. Уварова приспособлена под конторские функции», — уточняется в заключении экспертов. Согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», сейчас в здании примерно 400 метров жилья и 650 метров нежилых помещений.

В 2017 году дом взяло в управление ООО «Лига-Сервис» Ильи Сотонина

— В этом доме есть квартиры, но после 90-х он стал в большей степени офисным, а жилья там все меньше. Если зданию будет возвращена жилая функция, это будет очень круто, это будет уникальный объект в центре Екатеринбурга , — прокомментировал Илья Сотонин. — В свою очередь, у нас есть своя идея — мы берем в управление дома в центре, и, хотя они не дают заработать много денег, но классно привести их в порядок, чтобы в центре было красиво, чтобы здесь было приятно гулять. У нас в планах и фасадные работы, и если бы мы могли скооперироваться с владельцем, слить какие-то бюджеты, более интересно его отремонтировать и вернуть ему исторический вид, то это было бы здорово.

Не исключено, что так и произойдет: как отметил один из городских экспертов по охране памятников, проект частичной реставрации фасада «на три-четыре окна» органы по охране объектов культурного наследия вряд ли пропустят. Собственникам придется либо договариваться о совместном проекте, либо кто-то выкупит все помещения в старинном здании.