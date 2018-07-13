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На восстановление автодорог, разрушенных при строительстве линии Журавка-Миллерово, РЖД направит 2 млрд рублей
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На восстановление автодорог, разрушенных при строительстве линии Журавка-Миллерово, РЖД направит 2 млрд рублей 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
В областной бюджет монополия перечислила 1,3 млрд руб., в бюджет муниципального образования Миллеровского района — порядка 345 млн руб. и в 330 млн руб. в бюджет муниципального образования Чертковского района.
В рамках реализации подписанных соглашений планируется выполнить реконструкцию мостового перехода протяженностью 140 погонных метров, работы по капитальному ремонту 14,5 км и ремонту свыше 180 км автомобильных дорог. По оценкам администрации Ростовской области, запланированные мероприятия обеспечат полное восстановление разрушенных участков автодорог.
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