На восстановление автодорог, разрушенных при строительстве линии Журавка-Миллерово, РЖД направит 2 млрд рублей 

В областной бюджет монополия перечислила 1,3 млрд руб., в бюджет муниципального образования Миллеровского района — порядка 345 млн руб. и в 330 млн руб. в бюджет муниципального образования Чертковского района.
В рамках реализации подписанных соглашений планируется выполнить реконструкцию мостового перехода протяженностью 140 погонных метров, работы по капитальному ремонту 14,5 км и ремонту свыше 180 км автомобильных дорог. По оценкам администрации Ростовской области, запланированные мероприятия обеспечат полное восстановление разрушенных участков автодорог.