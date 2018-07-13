Законопроект о дополнительных видах штрафах в сфере долевого строительства рассмотрят во втором чтении 17 июля 

Решение об этом принято на заседании профильного комитета Госдумы. Новые штрафы вводятся как для застройщиков, так и для контролирующих органов. Фото: www.klavto.ru Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству предложил нижней палате принять на ближайшем заседании 17 июля во втором чтении законопроект №322973-7, устанавливающий административную ответственность за ряд нарушений в сфере долевого строительства. Речь идет о поправках в Кодекс административных правонарушений РФ (КоАП). В частности, предлагается: • за необоснованные выдачу или отказ в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным законодательством требованиям взимать штраф в размере 50—100 тыс. руб. с должностных лиц, представляющих региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства; • за размещение застройщиком искаженной информации (либо не в полном объеме) о жилищном строительстве в ЕСЖС, а также за нарушение сроков, способов размещения такой информации — взимать административный штраф в размере 15—30 тыс. руб. для должностных лиц, и 50—200 тыс. руб. — для юридических лиц. При повторном совершении — штраф 40—80 тыс. руб. для должностных лиц, либо дисквалификация на срок от 1 до 3 лет и штраф в размере 200—400 тыс. руб. — для юридических лиц. Привлечение к административной ответственности в рамках указанной нормы будут осуществлять прокурор и суд. Фото: www.festivalofbusinesswoodley.co.uk Как неоднократно отмечал портал ЕРЗ, по сути, данный законопроект — спутник 214-ФЗ, чья обновленная редакция вступила в силу с 1 июля. Так же, как и 214-ФЗ он нацелен на защиту дольщиков от неправомерных действий чиновников и застройщиков. Фото: www.mshj.ru