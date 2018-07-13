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Из-за детской шалости в Великих Луках произошел пожар на балконе квартиры
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Из-за детской шалости в Великих Луках произошел пожар на балконе квартиры 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сообщение о том, что в Великих Луках на улице Дружбы на балконе однокомнатной квартиры многоквартирного жилого дома произошло возгорание, поступило 12 мая в 12.08, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
На место вызова были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей №5 и №6, всего 6 человек на двух автоцистернах и автолестнице. Но возгорание было потушено хозяйкой квартиры, женщиной 1928 года рождения, до прибытия пожарных подразделений.
В результате пожара сгорели картонные коробки, повреждён подоконник. Причиной пожара стала детская шалость девочки 2007 года рождения, которая с балкона верхнего этажа выбросила горящую бумагу, что и вызвало пожар.
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