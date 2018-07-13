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Дома на юго-западе Москвы готовы к заселению по реновации
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Два дома на юго-западе Москвы готовы под заселение по реновации 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Два дома по программе реновации готовы к заселению на юго-западе Москвы, сообщил в пятницу заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.
По его словам, под заселение переданы два новых дома в районе Южное Бутово, расположенные по адресам: улица Изюмская дом 55, корпус 1 и улица Изюмская дом 49, корпус 2. Сюда переедут жильцы трёх трёхэтажных домов (96 квартир) на улице Краснолиманская.
Выдача смотровых ордеров и заселение начнутся в субботу, 14 июля, уточнил Валуй.
"Данные дома являются десятым и одиннадцатым готовыми домами по программе реновации", — сказал он.
Чиновник также отметил, что всего в ЮЗАО в программу реновации включены 520 домов, 26 из них в районе Южное Бутово. Для их расселения в округе подобраны 34 стартовые площадки.
Согласно пресс-материалам департамента градостроительной политики, ранее под заселение по программе реновации были переданы дома на 5-й Парковой улице в ВАО, на Проспекте Вернадского, Гжатской улице и улице Красных зорь в ЗАО, а также на улице Лётчика Бабушкина, на улице Полярная и в проезде Дежнёва на северо-востоке города.
Программа реновации предусматривает снос свыше 5 тысяч домов в Москве, в которых проживает около 1 миллиона человек, и строительство вместо них не менее 30 миллионов квадратных метров жилья за счет города.
РИА Недвижимость: последние новости
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