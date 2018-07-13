Дома на юго-западе Москвы готовы к заселению по реновации

Два дома на юго-западе Москвы готовы под заселение по реновации

Два дома по программе реновации готовы к заселению на юго-западе Москвы , сообщил в пятницу заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй

По его словам, под заселение переданы два новых дома в районе Южное Бутово, расположенные по адресам: улица Изюмская дом 55, корпус 1 и улица Изюмская дом 49, корпус 2. Сюда переедут жильцы трёх трёхэтажных домов (96 квартир) на улице Краснолиманская.

Выдача смотровых ордеров и заселение начнутся в субботу, 14 июля, уточнил Валуй.

"Данные дома являются десятым и одиннадцатым готовыми домами по программе реновации", — сказал он.

Чиновник также отметил, что всего в ЮЗАО в программу реновации включены 520 домов, 26 из них в районе Южное Бутово. Для их расселения в округе подобраны 34 стартовые площадки.

Согласно пресс-материалам департамента градостроительной политики, ранее под заселение по программе реновации были переданы дома на 5-й Парковой улице в ВАО, на Проспекте Вернадского, Гжатской улице и улице Красных зорь в ЗАО, а также на улице Лётчика Бабушкина, на улице Полярная и в проезде Дежнёва на северо-востоке города.

Программа реновации предусматривает снос свыше 5 тысяч домов в Москве, в которых проживает около 1 миллиона человек, и строительство вместо них не менее 30 миллионов квадратных метров жилья за счет города.