В Санкт-Петербурге построят жилье по уникальной технологии

Санкт-Петербурге появится новый жилой комплекс с парками, спортплощадками и социальными объектами. По итогам открытого аукциона ДОМ. РФ предоставил в аренду на 14 лет земельные участки площадью 105 гектаров в Сестрорецке рядом с поселком Лисий нос. Территория примыкает к Приморскому шоссе и предназначена для комплексного малоэтажного жилищного строительства.

Арендатором участка стало ООО Специализированный застройщик «УнистройРегион-1». По словам коммерческого директора компании Искандера Юсупова, реализация проекта начнется в 2019 году. Это будет уникальный формат комплексной застройки, где особое внимание будет уделено качеству продукта и стандартам комфортной среды.