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В Санкт-Петербурге построят жилье по уникальной технологии
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В Санкт-Петербурге построят жилье по уникальной технологии 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Санкт-Петербурге появится новый жилой комплекс с парками, спортплощадками и социальными объектами. По итогам открытого аукциона ДОМ. РФ предоставил в аренду на 14 лет земельные участки площадью 105 гектаров в Сестрорецке рядом с поселком Лисий нос. Территория примыкает к Приморскому шоссе и предназначена для комплексного малоэтажного жилищного строительства.
Арендатором участка стало ООО Специализированный застройщик «УнистройРегион-1». По словам коммерческого директора компании Искандера Юсупова, реализация проекта начнется в 2019 году. Это будет уникальный формат комплексной застройки, где особое внимание будет уделено качеству продукта и стандартам комфортной среды.
Застройщик будет работать по разработанными в ДОМ.РФ «Стандартами комплексного развития территорий». Отметим, «Унистрой» более 20 лет работает на рынке недвижимости и также создает объекты в Тольятти, Уфе и Казани.
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