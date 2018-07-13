В Уфе семья, проживающая в скандальном бараке на Шота Руставели, получила квартиру

Семья, проживающая 23 года в скандальном аварийном доме по адресу Шота Руставели 70/7 с ребенком-инвалидом, жильцы которого требовали расселения, получила квартиру.

— Мы получили ключи от квартиры 26 июня, но еще не переехали, так как находимся в другом городе на лечении. Квартиру нам выделила Администрация города. От застройщика мы добились 42 квадратных метра, хотя нам было положено больше. Эти квадратные метры от БСК забрал город, а нам по судебному решению добавили квадратных метров и дали 2-х комнатную квартиру площадью 58 квадратных метров, — сообщила Юлия Ражапова.

По словам Юлии Ражаповой остальные жильцы дома на Шота Руставели квартиры пока не получили, ситуация с расселением аварийного дома остается прежней.

— Нам выдали по судебному решению, а у моих соседей по дому его нет пока. Вообще, я пока еще не поняла, что происходит. Нам передали ключи, и мы сразу уехали. Как вернемся начнем переезжать, — поделилась она.

Напомним, двухэтажный дом 1956 года постройки признан аварийным в 2016 году и подлежит расселению. По результатам торгов право развития застроенной территории, ограниченной улицами Российская — Шота Руставели — проспект Октября, площадью 2,52 га получило ООО «Строительное управление №7 „ПСК-6“. Организация пока не нарушала условия договора, по условиям которого срок исполнения составляет 5 лет. Как ранее сообщала столичная мэрия, СУ-7 должно разработать проекты планировки и межевания, подготовить территорию к многоэтажной жилой застройке домами выше шести этажей. В квартале подлежат сносу три жилых дома на улице Шота Руставели (№70/3, 70/6 и 70/7).

Жильцы дома неоднократно обращались за помощью в правительство и правоохранительные органы . Ситуацей заинтересовался даже Первый канал, после чего глава СКР Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход и результаты доследственной проверки по факту возможных нарушений, допущенных при сносе аварийного дома №70/7 по ул. Шота Руставели в Уфе

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook