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Шоу‑рум элитной американской мебели появится недалеко от здания мэрии Москвы
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Шоу‑рум элитной американской мебели появится недалеко от здания мэрии Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Дистрибьютор элитной американской мебели бренда Caracole компания That's Living арендовала помещение под флагманский шоу-рум на Тверской улице в центре Москвы, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
«Шоу-рум займет 1,75 тысячи квадратных метров по адресу: Тверская, 9. Это здание располагается недалеко от столичной мэрии, адрес которой Тверская, 13», — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, сделка претендует на звание крупнейшей в сегменте стрит-ритейл в 2018 году: в среднем операторы торговых улиц арендуют площади 300-500 квадратных метров.
После выполнения программы благоустройства «Моя улица», на Тверской стал меняться профиль арендаторов. Раньше четная сторона улицы считалась торговой, а нечетная — офисной. Сейчас обе стороны развиваются равномерно.
Мебельный бренд Caracole появился в США в октябре 2009 года. Компания использует в своих коллекциях только уникальные материалы и выпускает единственные в своем роде предметы интерьера.
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