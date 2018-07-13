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В ЖК «Солнечный город» открываются первые кафе и магазины
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В ЖК «Солнечный город» открываются первые кафе и магазины 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
В сданном корпусе ЖК «Солнечный город», который компания Setl City построила на пр. Ветеранов, открылось кафе «Петергофские пекарни».
На первом этаже этого же дома завершаются отделочные работы в продуктовом магазине сети «Верный».
Корпус был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Это кирпично-монолитный дом высотой 12 этажей с фасадами в бежево-коричневой гамме. Общая площадь коммерческих помещений в нем — 3,5 тыс. кв. м. Во дворе корпуса Setl City оборудовала детские площадки и благоустроила места для отдыха взрослых, озеленила территорию и высадила кустарники.
Отметим, что Setl City уже ввела в эксплуатацию четыре дома в составе жилого комплекса. На территории микрорайона работает детский сад на 220 малышей с бассейном, еще один садик с бассейном такой же вместимости введен в эксплуатацию.
В текущем квартале застройщик планирует сдать два жилых дома по адресу пр. Ветеранов, 171, к. 1 и 169, к. 1, первую в микрорайоне общеобразовательную школу на 1375 мест с двумя плавательными бассейнами и уникальный парк отдыха площадью 50 тыс. кв. метров с дорожками для бега, детскими площадками и большой спортивной зоной.
Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».
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