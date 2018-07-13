Times: Абрамович без визы купил пентхаус в Лондоне за $40 млн

Владелец футбольного клуба «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович приобрел в Лондоне пентхаус стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов (около $40 млн), сообщает The Times

По информации издания, жилье расположено вблизи домашнего стадиона «Челси» — «Стэмфорд Бридж». Площадь пентхауса оценивается в 550 квадратных метров.

Сообщается, что также Абрамович купил несколько машиномест в подземном паркинге, каждое из которых оценивается в 85 тысяч фунтов стерлингов ($112 тысяч). Все сделки были совершены несмотря на отсутствие у россиянина британской визы.

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