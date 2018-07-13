В Тверской области чиновница незаконно включила родственника и знакомого в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья

Прокурор Максатихинского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении главы администрации сельского поселения, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями — использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

Подсудимая знала, что по программе по переселению из аварийного жилищного фонда, людям представляется равнозначная жилая площадь. Используя служебное положение главы администрации сельского поселения составила два фиктивных договора найма жилых помещений, заверив их своей подписью и печатью, незаконно предоставив в собственность две квартиры в аварийном доме своему родственнику и знакомому.

Эти люди не проживали в аварийном жилье, не нуждались в переселении. Глава администрации сельского поселения завысила объем финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной программы из областного бюджета, фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и местного бюджета, указав о необходимости строительства двух квартир для лиц, не нуждающихся в переселении.

В итоге родственник и знакомый главы администрации сельского поселения приобрели в бессрочное пользование по договорам социального найма две квартиры в новом многоквартирном доме, находящемся в муниципальной собственности и с ними заключены договоры передачи квартир в собственность.

Своими действиями глава администрации сельского поселения причинила имущественный ущерб Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в размере более 2 137 000 рублей и администрации сельского поселения в размере более 112 480 тысяч рублей, тем самым существенно нарушила охраняемые законом интересы общества и государства.

По результатам рассмотрении уголовного дела Максатихинским районным судом постановлен обвинительный приговор, назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Иски Министерства строительства и ЖКХ Тверской области и Зареченского сельского поселения Максатихинского района к подсудимой на общую сумму 2 249 000 рублей будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.