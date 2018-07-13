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В Совфеде рассказали, как сделать жильё доступнее
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В Совфеде рассказали, как сделать жильё доступнее 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Стимулирование ипотеки и спроса на жильё, упрощение процедуры получения земельных участков и строительство инфраструктуры — это три основных направления работы, чтобы сделать жильё доступным для россиян.
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Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко в эфире программы «Парламентское утро» на телеканале «Вместе-РФ».
«Необходимо решить три комплекса задач, — рассказал сенатор. — Во-первых, для того, чтобы такое строительство стало возможным, необходим спрос на жильё. Вопрос в стимулировании спроса, а это прежде всего различные механизмы, инструменты применения ипотеки. Второе — это доступ застройщиков к земле. Чтобы строить большие объёмы жилья, необходимо, чтобы такой ресурс, как земля в населённых пунктах и городах, был прозрачен и доступен для застройщиков и правила игры были по этому ресурсу всем понятны и чётко определены. Третий момент — это, безусловно, инфраструктура, потому что застройщики придут только туда, где есть коммуникации».
Ещё одно важное направление в работе законодателей — повышение инвестиционной привлекательности проектов и программ ЖКХ.
«Жилищно-коммунальное хозяйство сейчас как ничто другое претерпевает изменения. Целый ряд законодательных новелл, которые применимы к управляющим компаниям, должны обезопасить граждан от мошеннических схем. Мы разрешили возможность переходить на прямые договора, что теперь исключает возможность присвоения управляющими компаниями тех средств, которые должны перечисляться поставщикам услуг», — напомнил Мельниченко.
Также прорабатывается вопрос о внедрении систем цифровизации и информатизации в систему жилищно-коммунального хозяйства. «Это очень серьёзный блок вопросов, которые необходимо будет урегулировать на законодательном уровне, в том числе появится целый пласт новых юридических понятий, например, электронные
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