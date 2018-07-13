В первом полугодии 2018 года ввод жилья в Приморье взлетел в три раза

Было построено 122,7 тыс. кв. м жилья.

Приморском крае за счёт всех источников финансирования в I полугодии 2018 года было сдано в эксплуатацию 3128 квартир общей площадью 236,9 тыс. кв. м, что в два раза больше, чем в I полугодии 2017 года. В краевом центре построено 122,7 тыс. кв. м жилых домов, что в раза больше соответствующего периода прошлого года. Об этом передает пресс-служба Приморскстата.

В общем вводе жилья 44% (104,7 тыс. кв. м) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,1 раза.

В сельской местности сдано 46,5 тыс. кв. м жилья (20% введённого жилья по краю), что в 2,5 раза больше, чем в I полугодии 2017 года. Все жилье введено индивидуальными застройщиками.

Ввод жилья осуществлен почти во всех городах и районах края (кроме Дальнегорска и Кавалеровского района). Наиболь­ший рост ввода жилья достигнут в Красноармейском, Тернейском, Яковлевском, Ханкайском, Надеждинском, Черниговском, Чугуевском и Михайловском районах, а также в городах: Дальнегорск, Арсеньев и Артем.

Находка. По сравнению с I полугодием прошлого года в восьми муниципальных образованиях края ввод жилья сни­зился: в Ольгинском, Хорольском, Пограничном, Партизанском и Спасском районах, и городах: Фокино, Спасск-Дальний

Из общей площади введённых домов на Владивосток приходится 52% жилья, Уссурийск — 12%, Артем — 8%, Находку и Арсеньев — по 3% и Надеждинский район — 9%.

Средняя площадь одной квартиры, введенной в I полугодии 2018 года, составила по краю 75,7 кв. м (в том числе построенной организациями — 55,4 кв. м, населением — 140,6 кв. м).