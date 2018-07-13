Квартиры для детей-сирот осмотрел глава Пскова в ходе рабочего выезда

Глава Пскова Иван Цецерский в ходе рабочего выезда осмотрел квартиры, которые будут предоставлены для проживания детям-сиротам, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Также в выезде участвовали и.о. начальника Управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Сергей Хмелев и начальник отдела семьи, опеки и попечительства Пскова Татьяна Кучерова

Всего в рамках поездки Иван Цецерский осмотрел шесть жилых помещений, оценил качество проведенного в них ремонта, удобство расположения и наличие транспортной инфраструктуры. Кроме того, глава Пскова пообщался в несколькими счастливыми обладателями квадратных метров, узнал их мнение о квартирах и подарил подарки новоселам и их детям.

Всего в 2018 году в списке на получение жилой площади значится 80 человек. Работа по приобретению для них квартир ведется в полном объеме. Так, в июне проведено 35 аукционов, в июле и августе ещё 38. Всего же в очереди в Пскове стоит более 320 детей-сирот.

В ходе рабочего выезда Иван Цецерский обратил особое внимание на тот факт, что в 2018 квартиры должны получить те претенденты на предоставление жилой площади, которые не смогли этого сделать в прошлом году. Тогда этому помешало то обстоятельство, что большинство аукционов было признано несостоявшимися.