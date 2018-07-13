Более 100 объектов для бизнеса выставлено по специальной сниженной ставке на аукционы в Москве

Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике столицы.

«На аукционы выставлены 112 нежилых помещения для субъектов малого и среднего бизнеса. С предпринимателями заключат договоры аренды сроком на 10 лет по фиксированной ставке, которую определят по итогам аукционов. Начальная стоимость каждого лота составляет 4,5 тыс. руб. за 1 кв. м», — сообщил руководитель департамента Геннадий Дегтев , которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что воспользоваться предложением могут только представители малого и среднего бизнеса.

Г. Дегтев отметил, что объекты по специальной цене для малого бизнеса пользуются высоким спросом со стороны бизнеса. «Так, на последней торговой сессии на четыре лота претендовали 18 участников. Из них самым привлекательным лотом оказался объект площадью 115 „квадратов“, расположенный на ул. Наметкина. За его аренду боролись 12 участников. Не участвовать в торгах, опасаясь высокой конкуренции, не стоит — это тактически неверный шаг. Предсказать спрос на тот или иной объект почти нереально. Поэтому надо изучать выставленные городом объекты и участвовать», — сказал он.

Преимущественно предлагаемые объекты расположены на первых этажах жилых домов, а также на цокольных этажах и в подвалах. Площадь лотов варьируется от 5,6 кв. м до 568,8 кв. м. Объекты расположены в 10 округах. Большая часть реализуемых лотов находится в ЮЗАО — 24 объекта, в ЮВАО — 22, в ЗелАО и САО по 13 объектов.

Аукционы по объявленным объектам пройдут летом 2018 г.