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Москвичи начали вкладывать деньги в доходные дома
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Москвичи начали вкладывать деньги в доходные дома 

Мир24 4 часа назад
Доходные дома снова в моде. Все больше москвичей вкладывают деньги в недвижимость, которую потом сдают в аренду. Их примеру следуют и граждане СНГ, приезжающие в Россию на заработки, сообщает корреспондент «МИР 24» Михаил Пранович.
Бывает Виктор здесь явно не часто. Код от входной двери вспомнил не сразу. Недвижимости в Москве у предпринимателя немало. В одной квартире живет, еще три сдает в аренду. Эта, например, бывшая «хрущевка». Трешка. Сдавать ее целиком, бизнесмен решил, будет невыгодно. Поэтому разбил на четыре малогабаритные студии. Вот бывшая кухня теперь отдельная квартира. Пусть и всего лишь в десять «квадратов».
«Использовали очень много решений для маленьких пространств. Допустим, вот такая настенная стиральная машинка», — говорит владелец Виктор Недушенко.
Конечно, немного тесновато — и в комнатах, и в коридоре. Зато в каждой такой студии отдельный санузел и своя кухня. Еще хороший ремонт, мебель и современная техника. Убирается в малогабаритных квартирках горничная каждое утро. И все это входит в стоимость аренды. Цена, уверяет владелец, приемлемая.
«Такие студии стоят по нижнему уровню однокомнатных квартир. Но люди снимают их даже охотнее», — говорит он.
Самое интересное, что в недвижимый бизнес своих денег Виктор почти не вкладывал. Искать средства пришлось только на первоначальный взнос по ипотеке. Все квартиры куплены в кредит. Однако волноваться по поводу выплат предпринимателю не приходится.
«При ипотеке в 114 тысяч рублей данная квартира каждый месяц приносит 225-250 тысяч рублей. Каждый доходный дом в среднем приносит 100 тысяч рублей дохода. Я считаю, что на эти деньги можно уже как-то прожить», — говорит Недушенко.
Сначала один проект, потом второй, третий. Сейчас под руководством Виктора работает более сотни таких апарт-отелей. Большинство из них открыли уже ученики бизнесмена. Антон, например, переехал в Москву меньше года назад. Сам родом из Бишкека. О доходной недвижимости мечтал давно. Однако сам в это дело влезать боялся. Знакомство с Виктором уверенности добавило. Недавно оставил заявку на ипотеку и теперь уже ждет ключи от своего доходного дома.
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