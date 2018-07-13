Застройщик получил право открыть продажи в одном из корпусов ЖК «Полярная 25» в Москве

Застройщик жилого комплекса «Полярная 25», расположенного на Полярной улице на севере Москвы , может открыть продажи по договорам долевого участия (ДДУ) в одном из корпусов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Комитет одобрил реализацию гражданам по ДДУ корпуса 1 по адресу: Москва, Полярная улица, дом 27, корпус 4, входящего в состав ЖК «Полярная 25», выдав заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям федерального закона о долевом строительстве 214-ФЗ (ЗОС)», — сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев

Жилой комплекс «Полярная 25» расположен в районе Южное Медведково. Застройщиком выступает АО «Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций» ( ПАО «Группа Компаний ПИК» ). Согласно информации с сайта застройщика, в состав комплекса войдут несколько жилых корпусов, два детских сада на 220 мест каждый, общеобразовательная школа на 1,1 тысячи мест и два многоуровневых паркинга на 300 машино-мест каждый.

На территории комплекса будет создана безбарьерная среда, а также обустроены дворы без машин, с детскими площадками и зелеными зонами. В строительстве в данный момент находятся два жилых корпуса.