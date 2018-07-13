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Примерно 3,7 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Московской области
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Примерно 3,7 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Московской области 

360tv.ru 4 часа назад
В первом полугодии 2018 года в Подмосковье ввели в эксплуатацию около 3,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, что за аналогичный период прошлого года на 0,8 миллиона квадратных метров жилья больше. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс‐службу министерства строительного комплекса МО.
«За шесть месяцев текущего года введено в эксплуатацию 3,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости и 1,3 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости», — сообщили в министерстве строительного комплекса.
По его словам, за аналогичный период прошлого года в регионе ввели всего 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них жилой недвижимости — 2,9 миллиона квадратных метров.
Согласно программе губернатора Московской области Андрея Воробьева по расселению местных жителей из аварийного жилья, около 14 тысяч людей получат новые квартиры до конца 2019 года. Благодаря этой программе в 2013–2015 годах удалось расселить 14,5 тысяч человек.
По словам губернатора, в год строится девять миллионов квадратных метров жилья, что на 11% больше от общего объема строительства по всей стране.
По темпам строительства Московская область может дать фору, пожалуй, любому другому российскому региону. За прошлые года подмосковному правительству удалось решить проблемы 19 тысяч обманутых дольщиков по 112 объектам, инвестиционные вложения в стройку составили около 50 миллиардов.
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