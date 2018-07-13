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Названа стоимость самого большого частного дома России
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Названа стоимость самого большого частного дома России 

dom.lenta.ru 4 часа назад
Фото: KNIGHTFRANKLLP
Самая просторная частная усадьба России расположена в Одинцовском районе Подмосковья, свидетельствуют материалы ЦИАН, поступившее в «Дом».
Особняк площадью 5,5 тысячи квадратных метров выставлен на продажу за 1,87 миллиарда рублей. Помимо стандартных жилых помещений, в нем есть винная комната, бассейн, тренажерный зал, кинотеатр и гараж, занимающий тысячу «квадратов». По сути домовладение представляет собой выставочное пространство с панорамным остеклением, в котором можно разместить коллекцию эксклюзивных автомобилей и мотоциклов.
В целом, как отмечают аналитики, далеко не во всех регионах России можно найти усадьбы площадью более тысячи квадратных метров — в 53 субъектах таких больших домов в продаже не представлено. В диапазоне от тысячи до полутора тысяч «квадратов» можно приобрести особняки в 12 регионах, площадью 1,5-2 тысячи — еще в 11-ти. И только в восьми регионах, в том числе в Крыму, Тюменской области и Сочи, предлагаются коттеджи площадью более двух тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье выставили на продажу особняк с бункером на случай апокалипсиса. Загородный дом расположен в восьми километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. По словам владельцев объекта, бункер оборудован автономным электрогенератором, системой вентиляции и фильтрации воздуха, полностью звукоизолирован. В помещении есть собственные кухня и санузел, оружейная комната и запас провианта, а также потайная комната.
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