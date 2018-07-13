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«Атомстройкомплекс» и Сбербанк отработают управление эскроу-счетами
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«Атомстройкомплекс» и Сбербанк отработают управление эскроу-счетами 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Уральский банк Сбербанка и «Атомстройкомплекс» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках IX международной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге подписи под документом поставили заместитель председателя Уральского Сбербанка Андрей Волчик и директор АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“ Олег Минкин.
Соглашение определяет потенциальные направления сотрудничества между кредитной организацией и одним из крупнейших застройщиков Екатеринбурга. Среди них — предоставление проектного финансирования, внедрение современных технологий управления финансами, предоставление банковских гарантий, сообщили »Уралинформбюро" в пресс-службе «Атомстройкомплекса».
"Одно из важнейших направлений нашего сотрудничества между — участие банка во внедрении современных технологий управления финансами и развитие схемы финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу. Оба этих пункта взаимосвязаны, так как внедрение новой схемы финансирования стройки влечет определенные изменения в маршрутизации денежных потоков между клиентом, застройщиком и банком", — рассказал заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик.
Внедрение эскроу-счетов в процесс финансирования жилищных проектов сделает строительство недвижимости более прогнозируемым, а рынок — более надежным. Эксперты банка считают, что проработка нюансов реализации девелоперских проектов с применением эскроу-счетов должна происходить совместно с крупнейшими игроками рынка жилой недвижимости.
"Для нас важно обеспечить покупателям понятные и прозрачные условия оплаты нового жилья, гарантировать защиту их денежных средств. Партнерство крупнейших игроков строительного и финансового рынков обеспечит мощный синергетический эффект и позитивно повлияет на доступность комфортного, качественного жилья в Екатеринбурге и Свердловской области", — отметил директор АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“ Олег Минкин.
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