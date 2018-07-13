«Атомстройкомплекс» и Сбербанк отработают управление эскроу-счетами

Уральский банк Сбербанка и «Атомстройкомплекс» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках IX международной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге подписи под документом поставили заместитель председателя Уральского Сбербанка Андрей Волчик и директор АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“ Олег Минкин

Соглашение определяет потенциальные направления сотрудничества между кредитной организацией и одним из крупнейших застройщиков Екатеринбурга. Среди них — предоставление проектного финансирования, внедрение современных технологий управления финансами, предоставление банковских гарантий, сообщили »Уралинформбюро" в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

"Одно из важнейших направлений нашего сотрудничества между — участие банка во внедрении современных технологий управления финансами и развитие схемы финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу. Оба этих пункта взаимосвязаны, так как внедрение новой схемы финансирования стройки влечет определенные изменения в маршрутизации денежных потоков между клиентом, застройщиком и банком", — рассказал заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик.

Внедрение эскроу-счетов в процесс финансирования жилищных проектов сделает строительство недвижимости более прогнозируемым, а рынок — более надежным. Эксперты банка считают, что проработка нюансов реализации девелоперских проектов с применением эскроу-счетов должна происходить совместно с крупнейшими игроками рынка жилой недвижимости.