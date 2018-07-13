Костромским семьям выдали 27 миллионов: на что потратят богатство счастливчики?

Более 30 семей в Костромской области разделят между собой 27 миллионов рублей, узнал KOSTROMA.TODAY. Деньги пойдут на благие цели.

Областные власти решили поддержать селян длинным рублем — молодым семьям и молодым специалистам из поселков и деревень области раздадут 27 миллионов рублей. Денежные сертификаты на несколько сотен рублей уже получили 13 первых счастливчиков из Костромского, Красносельского, Нерехтского и Судиславского районов. Всего же их — 34 молодые семьи.

По информации пресс-службы областной администрации, деньги можно тратить на строительство или покупку жилья в сельской местности. За 15 лет за счет выплат квартирный вопрос смогли решить более 1,5 тысяч сельских семей.

Правда, не все селяне намерены строить семейное счастье в квартирах. Многие мечтают о родовом поместье. По данным областной администрации, из 13 счастливчиков, которые уже могут распорядиться сотнями тысяч рублей, большая половина собирается строить свои дома. Еще 21 семья сможет решить квартирный вопрос до конца года.