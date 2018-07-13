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Жилой дом едва не взлетел на воздух в Петрозаводске
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Жилой дом едва не взлетел на воздух в Петрозаводске 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Женщина забыла закрыть газ и легла спать.
Как сообщил источник в силовых службах Карелии, инцидент произошел вчера вечером в Петрозаводске — ител одного из домов позвонил в спасательную службу и сообщил, что в подъезде чувствуется запах газа.
Прибывшие к месту вызова пожарные и сотрудники горгаза перекрыли общий стояк. Было установлено, что запах газа идет из квартиры на первом этаже.
На стуки в дверь квартиру отрыла молодая женщина. Запах газа исходил из кухни. Скорее всего, женщина легла спать, не закрыв до конца одну из конфорок.
По материалам: ptzgovorit.ru
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