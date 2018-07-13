Семь служебных новых квартир предоставили врачам Камчатки

Комиссия министерства здравоохранения края распределила между медучреждениями семь новых квартир. Служебное жилье предоставят врачам. Об этом сообщило агентство «Камчатка‐информ» со ссылкой на Минздрав Камчатского края.

Семь новых служебных квартир предоставят медицинским работникам Камчатки. Жилье приобрели на деньги регионального бюджета. Приватизировать эту недвижимость нельзя.

Сотрудник районной больницы получит в Усть-Большерецке трехкомнатную квартиру. Четыре двухкомнатные квартиры в Петропавловске-Камчатском отдадут психоневрологическому и онкологическому диспансерам, второй городской больнице и третьей поликлинике на распределение между медработниками.

Также между сотрудниками первой взрослой и детской поликлиник Петропавловска-Камчатского распределят две однокомнатные квартиры.