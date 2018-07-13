Няня в Москве оформила кредит на хозяйку. «Узкоглазые все на одно лицо», — оправдались в салоне

Взять кредит на чужого человека, или превратиться в покойника для продажи чужой квартиры. Все это могут двойники, которые умело используют свое лицо в различных махинациях. «360» вспомнил самые яркие преступления близнецов.

Недавно няня из Москвы по имени Антонина получила кредит по паспорту своей хозяйки только потому, что она внешне была на нее похожа. Так что совсем не обязательно иметь брата и сестру-близняшку, чтобы кого-то подставить.

Женщина просто хотела бесплатно сходить в салон красоты. В итоге она потратила там почти 150 тысяч рублей всего за два часа. Антонина говорит, что сначала не хотела так поступать, но в итоге все же взяла чужой документ и оформила заем.

Няня Антонина. Источник фото: телеканал «360»

«Мой паспорт был далеко в комнате. Там ребенок спал, и я не хотела разбудить его, поэтому и взяла паспорт хозяйки. Мы с ней вообще очень похожи», — говорит няня.

Обе женщины уроженки Тывы, однако, назвать их двойниками трудно. У девушек одинаковые лишь рост, цвет волос и разрез глаз. Но в салоне красоты никто не стал приглядываться, и Антонине оформили кредит.

«Узкоглазые все на одно лицо», — сказала сотрудница салона, которая позже признала свою ошибку.

Хозяйка — Саяна. Источник фото: телеканал «360»

Няня Антонина оказалась совестливым человеком и позже призналась своей хозяйке Саяне, что взяла кредит на ее имя. Саяна тут же обратилась к юристам, и они помогли ей аннулировать кредит. Так что теперь сотрудники салона красоты сами выплачивают деньги банку.

«Я простила Антонину. Она и сейчас продолжает у меня работать», — говорит обманутая хозяйка, которая теперь, на всякий случай, прячет свой паспорт подальше.

Живой мертвец

Вообще, если у вас есть брат или сестра-близнец, лучше с ними не ссориться, а то ведь и отомстить могут. Адвокаты рассказывают, что не раз вели дело, когда люди-близнецы оформляли кредиты на своих идентичных родственников.

«Такое встречается редко, но встречается. Какие-то дела легко доказать, потому что никакой юридической силы такие кредиты не несут, но есть и такие моменты, над которыми приходится, как следует, повозиться», — уточняют юристы.

Схожесть людей можно использовать по-разному. К примеру, ранее в Балашихе таким образом мертвец продал квартиру. Хозяин жилплощади — гражданин Аванов скончался 8 декабря 2014 года, а договор купли-продажи его квартиры датирован 27 декабря 2014 года, то есть со дня смерти владельца недвижимости прошло 19 дней.

Источник фото: телеканал «360»

С этой историей ознакомился профессиональный риелтор, который считает, что в сделке по продаже квартиры участвовал двойник покойного хозяина квартиры.

«Я вижу человека на паспортном фото, которому, судя по даче выдачи паспорта, должен быть 21 год. Тут человек явно старше 40 лет. Вменяемые риелторы, сотрудники банка, нотариус — все приняли этого человека за покойного хозяина квартиры. Это двойник однозначно, это не Аванов», — считает риелтор Алина Степанова.

Риелтор предполагает, что хозяин квартиры при жизни задолжал кому-то крупную сумму денег и отдал этим людям документы на жилье, а они, сразу после смерти владельца «однушки» подделали паспорт и продали квартиру умершего.

Надо сказать, что махинация эта удалась и молодая девочка Кристина, которая купила квартиру покойника, позже была выселена оттуда судом, из-за появления бывшей жены умершего мужчины. Законная хозяйка забрала квартиру, согласно завещанию. Суд так и не разобрался, кто в этой истории был двойником, и каким образом жилплощадь продали после смерти владельца квартиры.

Как-будто чувствовала

Если в двух предыдущих историях двойников использовали в корыстных целях, то следующий факт уже связан с преступлениями, которые совершили сами близнецы.

Несколько лет назад в Дмитрове 17-летняя девушка, защищая мать в мелкой бытовой ссоре, забила насмерть своего отчима палкой. В процессе расследования сыщики выяснили, что ее сестра-близнец совершила ранее точно такое же преступление. Способ и орудия убийства будто были скопированы. Защищая мать от пустяковых претензий пожилой соседки, она убила безобидную старушку, избив ее палкой от швабры.

Источник фото: телеканал «360»

«Преступления были похожи также как сами двойняшки», — говорят следователи.

Статистика ученых США Японии утверждает, что если один из близнецов совершает преступление, то второй в 60% случаев также пойдет на это.

Феномен близнецов

Феномен близнецов до сих пор не может объяснить ни один генетик. Так, однажды разлученные братья-близнецы, когда повзрослели стали художниками. Не видя друг друга, они писали абсолютно одинаковые картины, страдали одними и теми же болезнями и даже умерли в один и тот же день.

Или, например две сестры-двойняшки. Когда одна из них рожала, другая, которая не была беременна, в этот момент испытывала боль, похожую на схватки.