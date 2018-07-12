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Старинный особняк продается в центре Екатеринбурга
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Старинный особняк продается в центре Екатеринбурга 

АиФ Урал 6 часов назад
Фото: АиФ Урал
Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предлагает к продаже комплекс объектов недвижимости, объект культурного наследия областного значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенный по адресу: город Екатеринбург, ул. Пролетарская, дом 3.
Характеристики объекта:
— отдельно-стоящее здание с пристроем (литер А), общей площадью 1257,7 кв.м. ;
— административное здание (литер Б), общей площадью 48,6 кв.м.
Комплекс недвижимого имущества расположен на земельном участке площадью1969 кв.м.
Стоимость недвижимости 154 799 543 рублей.
Условия передачи помещений:
Объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилых зданий, по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7 922 600-44-95 или через сайт www.rdmugiso.ru.
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