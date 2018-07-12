Предлагаются в аренду офисы в центре Екатеринбурга

Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предоставляет в долгосрочную аренду офисные помещения в центре города, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76, рядом с Атриум Палас Отелем и офисным зданием «Панорама».

Наличие остановок общественного транспорта в близости от здания.

Состояние удовлетворительное.

Этаж Площадь, м² Стоимость 1 м², р. Стоимость в месяц, р.

3 36,0 357 12 857 3 51,1 357 18 250 3 18,4 357 6 571 4 34,6 400 13 840 4 34,7 400 13 880 4 10,3 400 4 120 4 19,9 400 7 960 Объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества. По итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор аренды сроком на 5 лет. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно, пропорционально занимаемой площади, на основании выставленных актов.

За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже или аренде, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7 922-037-87-97 или через официальный сайт www.rdmugiso.ru.