Как застройщик «Выбор» и его подрядчик «Стегра ойл» потеряли деньги воронежских дольщиков

Воронежцы получили официальное уведомление с требованием заплатить за уже купленные «долёвки». Купить квартиру, а после купить её ещё раз. Этого от дольщиков, по их рассказам, требует строительная компания «Выбор». Ничего не подозревающие покупатели получили официальное уведомление от застройщика с требованием ещё раз заплатить необходимые деньги. Якобы, ранее перечисленные миллионы куда-то запропастились и до застройщика не дошли. В противном случае, компания грозится расторгнуть договоры и оставить людей и без денег, и без квартир.

Потенциальные новосёлы двух строящихся воронежских высоток теперь часто собираются вместе, после того как каждому пришло письмо. На официальном бланке компании «Выбор», с подписью, правда, без печати. В нём застройщик требует как можно быстрее ещё раз заплатить за уже купленные «долёвки». — Предупреждают нас о том, что деньги по моей квартире не получены. И просят доплатить в течение семи дней ту же сумму, которую я уже оплатила. В моём случае, это 3 млн, 700 тыс. рублей. Мы живём вшестером на 25 квадратных метрах. И где взять ещё 3 млн рублей, я просто не подозреваю, — рассказала дольщик Екатерина Амелина.

Дольщики говорят — все документы они заполняли в офисе компании «Выбор», где с них взяли за верное оформление бумаг по 10 тыс. рублей. Так что вначале странное письмо показалось им шуткой. Однако по телефону в «Выборе» всё подтвердили. И даже назвали виновников — сбежавшего подрядчика и менеджера-мошенника: — У вас есть приходно-кассовый ордер и финансовая справка о том, что вы оплатили денежные средства в компанию «Стегра Ойл». Эта компания нашей компании эти квартиры не оплатила и их не отработала. — А на каком основании вы выдавали мне уведомление, в котором написано, что «Стегра Ойл» выполнила всё надлежавшем образом? — Документы были подделаны сотрудником, этот сотрудник сейчас находится под следствием, ведётся разбирательство по статье «Мошенничество».

Компания «Стегра Ойл» — подрядчик «Выбора» по электро-оборудованию и ремонту. Там подтвердили, что строители расплачивались с ними квартирами, которые потом подрядчик переуступал дольщикам. Более 100 человек уже получили жильё. А деньги около 40 человек где-то потерялись. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, заявили в полиции. Однако в «Стегра Ойл» уверяют — дольщики стали заложниками их конфликта с компанией «Выбор». — Вот это письмо, предупреждение «Выбора», это просто ещё один рычаг давления на меня и давление на расследование уголовного дела. Дольщики тут не причём. Они не должны пострадать. Если «Выбор» думает, что я их обманул, это наше дело, мы должны разобраться вместе. Мы должны разобраться в нашей хозяйственной деятельности, — сообщил генеральный директор компании «Стегра Ойл» Ваге Степанян.

Интересно, что Ваге Степанян, который по некоторым данным находится в розыске, смог дать комментарии журналистам. А вот в компании «Выбор» с позицией определиться так и не смогли. Между тем, юристы советуют дольщикам не ждать, пока застройщик и подрядчик договорятся, и идти прямиком в прокуратуру . — 214-й федеральный закон устанавливает право застройщика на одностороннее расторжение договора, но для его реализации существует ряд жёстких условий, которые должны быть прописаны в договоре долевого участия. На основании простого сообщения о необходимости оплаты, в случае, если дольщики считают, что эта оплата была произведена, на мой взгляд, данный договор расторгнуть невозможно будет, — пояснила юрист Лилия Щербакова.