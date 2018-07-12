Двухэтажные дома на Оренбургской снесены не будут

Жители из этих домов будут расселены, а дома реконструированы.

Двухэтажки по Оренбургской улице остались в программе реновации. Об этом сообщил глава столичной мэрии С. Собянин в рамках встречи с косино-ухтомцами.

Программа реновации была запущена в том году. Жильцы сносимых домов ждут переезда в новые квартиры. В программу вошли только «хрущевки», но и ветхие двухэтажки. Среди них 6 зданий по Оренбургской улице (дом 6, корпуса 1, 2, 3 и дом 8, корпуса 1, 2, 3) в Старом Косине.

От имени жителей с вопросом о судьбе этих МКД выступила А. Петрикеева.

«Недавно мы получили информацию, что все эти дома имеют историческую архитектурную ценность и поэтому из программы реновации они будут выведены. Нельзя ли их во время реновации всё-таки убрать, и на их месте что-то вот нужное для района, для нашей комфортной жизни, построить или жилой дом?» — обратилась с вопросом к мэру жительница.

Градоначальник пояснил, что дома на Оренбургской будут расселены и реконструированы.

В районе утверждены 5 стартовых площадок для переселения москвичей из пятидесяти пяти МКД, включенных в программу реновации.