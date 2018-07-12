Сегодня во всем мире отмечают День фотографа

Эксперты сервиса объявлений «Юла» решили проанализировать — сколько стоят услуги любителей ловить моменты. Оказалось, что в нашем городе к лету цены на фото снизились. Час своей работы местные мастера оценивают в среднем в 1 900 рублей, что на 6% дешевле, чем по стране. Самые высокие расценки в столице. Московские фотографы берут в среднем за ту же самую работу больше трех тысяч рублей. То есть, почти в полтора раза дороже.

Если смотреть по сезонности. То большей популярностью фотосессии в Саратове пользовались в марте. Меньше всего фотографировались в июне. Чаще всего горожане пользуются почасовыми услугами фотографов. Саратовцам, как правило, не интересны готовые пакеты, например, свадеб или дней рождения, где оплата фиксированная.