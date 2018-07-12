В Госдуме хотят регламентировать порядок передачи застройщиком РСО объектов инфраструктуры при сдаче дома 

Актуальные вопросы передачи застройщиками объектов инфраструктуры, созданных в процессе строительства, ресурсоснабжающим организациям обсудили на заседании Экспертного совета Комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ. Фото: www.movp.ru «Особую актуальность приобретает вопрос увеличения нагрузки на объекты коммунальной инфраструктуры», — отмечает зампред профильного комитета Госдумы Александр Сидякин (на фото). По его словам, сегодня в новостройках нередки случаи, когда напор воды не доходит до верхних этажей, возникают перебои с электричеством, происходят аварии на тепловых сетях. Всего этого можно было избежать, убежден парламентарий, если бы интересы застройщиков и коммунальщиков совпадали, их действия уже на стадии проектирования и строительства были бы согласованы, а порядок передачи инженерных сетей от девелопера эксплуатационщику заранее оговорен. Фото: www.sidyak.in Возглавляемый депутатом Сидякиным Экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия» по совершенствованию законодательства по вопросам обеспечения жильем, развития ЖКХ и благоустройства выступает за внесение ряда поправок в Градостроительный кодекс и другие законные и подзаконные акты. Эти поправки должны регламентировать при сдаче дома в эксплуатацию передачу от застройщика РСО инженерной, транспортной инфраструктуры для обслуживания объектов капитального строительства, которая была создана на стадии возведения объекта. Фото: www.business-vector.info По мнению Александра Сидякина введение такой меры позволит выполнить обозначенные в новом майском указе Президента РФ задачи по увеличению объемов жилищного строительства в стране с нынешних 70—80 млн кв. м до 120 млн кв. м в год и ежегодном обеспечении полноценными условиями для жизни 5 млн российских семей. Фото: www.mshj.ru