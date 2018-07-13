В Воронежской области откроют седьмой дом-интернат для пенсионеров

На сегодняшний день жильем в регионе обеспечены 4553 ветерана Великой Отечественной войны, об этом сообщила врио руководителя департамента соцзащиты области Ольга Сергеева

Из них 155 ветеранам войны предоставлены однокомнатные квартиры, 4398 человек получили безвозмездные субсидии. Также ветеранам предоставляют денежную компенсацию в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С начала года на выплату денежной компенсации 33 тысячам ветеранов ВОВ и ветеранов боевых действий власти потратили около 170 млн рублей, на выплату 128 тысячам ветеранов труда и военной службы — более 581 млн руб.

Также, по словам Ольги Сергеевой, в регионе построили шесть современных домов-интернатов для пожилых людей по 100 мест каждый. В этом году запланировано открытие седьмого дома-интерната для пожилых людей в Грибановском районе на 100 мест.