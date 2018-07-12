Почему 780 воронежцев отказались платить за ремонт пожарной сигнализации в многоэтажке

В Центральном суде прошло предварительное заседание по иску управляющей компании. Вопрос ценой в пару сотен рублей, который стал беспрецедентным случаем. Сегодня в Центральном суде Воронежа прошло предварительное заседание по делу с рекордным для страны числом ответчиков. Их почти восемь сотен. Все собственники квартир в многоэтажке на улице Тимирязева. В суд на них подала управляющая компания. В доме она отремонтировала пожарную сигнализацию. Потребовала возмещения расходов, а жильцы платить отказались.

Самый массовый в истории судебный процесс начинается непримечательно. Всех его участников тут ни один зал бы не вместил — ответчиков сразу 780. Пришли двое. Хотя Мария Онипченко уверяет, пожарная сигнализация в их доме — тема горящая и горячая. Многоэтажку от застройщика получили без положенной автоматики. Говорит, тогда скинулись ещё раз. Теперь отдельно финансировать её ремонт отказываются. За него, считают, платят и так — по первой строке квитанций. — Для меня эти 250 рублей это не составляет никакой проблемы. Здесь вопрос законодательства. Управляющая компания обеспечивает работоспособность всех инженерных систем, не только пожарной сигнализации. И поэтому тут прямо то, что мы принципиально с управляющей компанией бодаемся — нет. Это не так. Мы считаем, что она должна обслуживать в рамках тех денег, которые мы платим, — рассказала собственник квартиры Мария Онипченко.

Ещё в исправности сигнализации собственники сомневаются. Она тут проверяется огнём. И вот такие меры при пустых пожарных шкафах не спасают. Так в мае от брошенного сверху окурка загорелся балкон, потом квартира. Тогда оповещение сработало и лифты, как положено, спустились. Но жильцы настаивают — не сразу и не автоматически. Систему якобы включали вручную. Коммунальщики опровергают. Что всё исправно, демонстрируют. И заявляют, причина скандального ремонта тоже — пожар. Ещё — бережливость жителей. Сигнализацию испортил загоревшийся на лестничной площадке склад вещей.

— Пожар нагрел все вот эти вот стояковые трубы, где идут наши коммуникации, и вывело три этажа по стоякам. Пришлось их вырезать и заново вставить новые, — пояснил инженер компании по обслуживанию пожарных сигнализаций Федор Максименко. Такой ремонт в УК посчитали капитальным. Виновников пожара, видимо, не нашли. И убытки поделили — на всех собственников по занимаемой площади. Когда одни жильцы обсуждение целевого сбора проигнорировали, другие проголосовали против, компания и пошла в суд.