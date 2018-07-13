В Башкирии из ветхого жилья переселили 46 семей 

В Белебеевском районе в поселке Приютово 46 семей переселили из ветхого жилья. Об этом сообщают местные СМИ.
Ключи от новых квартир местные жители получили по республиканской программе по переселению из аварийного жилищного фонда, которая реализуется с 2015 года по поручению глав Башкирии Рустэма Хамитова. На возведение 50-квартирного дома ушло порядка 75 миллионов рублей. Сейчас в очереди находятся жители 41 дома общей площадью 9 тысяч квадратных метров.
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